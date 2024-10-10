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Автоспорт

Марко назвал главных кандидатов на место в Ред Булл

Юки Цунода или Лиам Лоусон станут партнером Макса Ферстаппена.
Сегодня, 17:30
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко назвал пилота, который является главным претендентом на место в команде.

Напомним, что по ходу текущего сезона Серхио Перес несколько раз мог лишиться своего места, но команда решила завершить год с мексиканцем.

Теперь же Марко в своих заявлениях о составе пилотов на 2025 год заявил, что выбор идет между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном.

"Цунода – кандидат на место напарника Макса в 2025-м. Оставшиеся гонки сезона определят, как будут выглядеть наши составы на следующий год.

Вполне могу представить, что юниор будет выступать в паре с Максом.

Мы решили сравнить Лоусона и Цуноду. У них одинаковая техника, одинаковые условия, и у каждого есть шесть гонок, чтобы доказать, что он более сильный пилот", - приводит слова Марко F1-Insider.

Ранее также Леклер прокомментировал приход Льюиса Хэмилтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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