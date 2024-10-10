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Автоспорт

Кандидат в президенты США: Моя семья обожает Формулу-1, Хэмилтон - наш любимый гонщик

У "королевы автоспорта" есть мощный поклонник.
Сегодня, 15:39
Льюис Хэмилтон и Камала Харрис / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Камала Харрис / Getty Images

Кандидат в президенты США Камала Харрис призналась, что вся ее семья фанатеет от Формулы-1.

Во время разговора с Говардом Стерном на радио Sirius XM, 59-летняя американка рассказала, как она увлечена "королевскими гонками".

"Она (Ф1) так хороша - мы любим ее, вся наша семья", - приводит слова Харрис The Independent.

Харрис уверяет, что эти слова не являются частью ее предвыборной кампании, чтобы получить больше голосов.

"О боже, нет! В последнее время я не могу ее часто смотреть, потому что провожу предвыборную кампанию. Кроме того, (не могу смотреть) из-за того, где они проводят гонку, в какое время суток".

Источник: Getty Images

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Когда ее спросили, кто ее любимый гонщик, Харрис ответила: "Конечно же, Льюис Хэмилтон".

Стерн затем признался, что "даже не знает, кто это". На это Камала сказала: "Он уходит из Мерседес. Вам стоит это посмотреть (Ф1). Вас это может зацепить, это действительно хорошая вещь".

Ранее пилот Феррари Шарль Леклер рассказал, насколько сильным окажется влияние Льюиса Хэмилтона на итальянскую команду, когда тот сменит команду в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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