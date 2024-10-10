Кандидат в президенты США: Моя семья обожает Формулу-1, Хэмилтон - наш любимый гонщик

Кандидат в президенты США Камала Харрис призналась, что вся ее семья фанатеет от Формулы-1.

Во время разговора с Говардом Стерном на радио Sirius XM, 59-летняя американка рассказала, как она увлечена "королевскими гонками".

"Она (Ф1) так хороша - мы любим ее, вся наша семья", - приводит слова Харрис The Independent.

Харрис уверяет, что эти слова не являются частью ее предвыборной кампании, чтобы получить больше голосов.

"О боже, нет! В последнее время я не могу ее часто смотреть, потому что провожу предвыборную кампанию. Кроме того, (не могу смотреть) из-за того, где они проводят гонку, в какое время суток".

Источник: Getty Images

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Когда ее спросили, кто ее любимый гонщик, Харрис ответила: "Конечно же, Льюис Хэмилтон".

Стерн затем признался, что "даже не знает, кто это". На это Камала сказала: "Он уходит из Мерседес. Вам стоит это посмотреть (Ф1). Вас это может зацепить, это действительно хорошая вещь".

Kamala Harris : "We love it (Formula 1), our whole family does."



'whose your favourite driver?"



"Lewis Hamilton ofcourse"#F1 pic.twitter.com/wfHcSeygVR — sim (@sim3744) October 9, 2024

Ранее пилот Феррари Шарль Леклер рассказал, насколько сильным окажется влияние Льюиса Хэмилтона на итальянскую команду, когда тот сменит команду в 2025 году.

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