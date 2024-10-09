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Колапинто: Я получаю удовольствие от возможности быть в Формуле-1

Аргентинский гонщик рассказал о старте своей карьеры в "королевских гонках".
Сегодня, 15:05
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

По ходу нынешнего сезона Формулы-1 команда Уильямс решилась заменить Логана Сарджента на Франко Колапинто.

Аргентинцу с украинскими корнями хватило всего трех гонок, чтобы произвести приятное впечатление на паддок.

В интервью Mototrsport 21-летний гонщик признался, что он не удивился своей скорости, которая позволяет ему держаться во время гонки возле напарника Алекса Албона.

"Я знаю, на что способен, и я рассчитывал, что буду быстрым. Хотя у меня не было большого опыта работы с машиной, такова была идея команды и то, почему они посадили меня в нее, так что я рад помочь команде", - сказал Франко.

"Я учусь каждый раз, когда выхожу на старт, и просто понемногу привыкаю к машине, понемногу узнаю, как я могу добиться от нее максимальной производительности, и все идет хорошо".

Источник: Getty Images

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Колапинто признал, что за последний месяц его жизнь перевернулась с ног на голову, и он осуществил свою детскую мечту гораздо раньше, чем предполагал.

"Да, все очень изменилось. За день до этого я все еще гонялся в Формуле-2. Это был большой шаг вперед, конечно, мечта сбылась".

"Мне очень нравится эта возможность, и я знаю, что будет непросто. Но мы как команда проделали большую работу, чтобы я быстро прошел этот процесс обучения. Мы набрали очки в моей второй гонке. Это просто мечта, чтобы так хорошо работать вместе как команда".

"Алекс так много помогал мне с тех пор, как я попал в Ф1. Получать советы от того, кто, на мой взгляд, является одним из лучших на стартовой решетке - это очень позитивно. Это помогло мне сделать все эти шаги намного быстрее. Здорово, когда ты начинаешь карьеру в Ф1 с таким напарником".

Ранее руководитель Уильямс Джеймс Воулз заявил, что Франко Колапинто заслуживает того, чтобы иметь постоянно место в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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