Руководитель Уильямс: Колапинто заслуживает места в Формуле-1, у нас или в другой команде
Всего за три гонки сезона-2024 пилот Уильямс Франко Колапинто успел впечатлить всех своим талантом.
Неудивительно, что руководитель британского коллектива Джеймс Воулз хочет, чтобы 21-летний аргентинец получил постоянное место в Формуле-1.
"Чего я не ожидал, так это того, как быстро он начал демонстрировать скорость. Я думал, что ему понадобится еще несколько гонок, и что раньше Гран-при США этого не произойдет.", - цитирует Воулза официальный сайт Ф1.
"В чем его сильные стороны, так это в том, что он может принять все это давление, тысячи вещей, которые на тебя обрушиваются, и просто справиться с ними. Он никогда не нервничает, не паникует, не перегружается. Он просто говорит: "Дайте мне больше, и я смогу дать вам больше".
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Однако Колапинто не сохранит свое место в команде на 2025 год, так как она уже подписала Карлоса Сайнса.
"Франко дает нам чистую производительность - не сомневайтесь, он может выжать из этой машины все возможное. Но в обоих случаях есть свои плюсы и минусы, и это то, что мы должны четко понимать".
"Я бы сказал, что Франко заслуживает места в Формуле 1. Прежде всего, он достоин быть гонщиком Ф1, так что мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло".
"Я не уверен, на каком этапе принятия решений находится Заубер, и я не уверен, на каком этапе принятия решений находится РБ. Я знаю только одно: возьмите последние 12 месяцев и скажите мне, что вам удалось предсказать хоть что-то из того, что должно произойти, потому что я этого не сделал".
Воулз также заявил, что если Колапинто не найдет себе место на стартовой решетке на 2025 год, Уильямс сохранит его в качестве резервного пилота.
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