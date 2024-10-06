"У меня есть один шанс в Формуле-1": Лоусон рассказал о совете Риккардо после замены в РБ

У новозеландца будет всего шесть гонок, чтобы убедить Ред Булл оставить его на 2025 год.

После Гран-при Сингапура Ред Булл объявил о замене Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона в команде РБ до конца 2024 года.

На вопрос, каково было находиться в Марина-Бэй, учитывая, что он скоро заменит Риккардо, Лоусон ответил: "Нехорошо, честно говоря. Сингапур определенно не принес мне приятных выходных, просто потому, что мы все знали, что нас ждет", - цитирует пилота официальный сайт Формулы-1.

"В то же время Даниэль всегда относился ко мне очень хорошо, во многих отношениях, когда я заменял его в прошлом году, а затем даже в этом сезоне. Я никогда не чувствовал с ним конкуренции или чего-то в этом роде, он никогда не вызывал такого ощущения".

Источник: Getty Images

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"Это было неприятное чувство, но, очевидно, для меня это… У меня есть один шанс в Формуле-1, и он появился сейчас. И я, конечно, благодарен за эту возможность, но теперь мне нужно взяться за нее обеими руками".

"В то же время он (Риккардо) сказал мне то же самое: "Тебе нужно извлечь из этого максимум пользы". Честно говоря, он проделал очень хорошую работу в те выходные. Я испытываю огромное уважение за то, как он со всем справился".

Первой гонкой для Лиама Лоусона в этом сезоне станет Гран-при США в Остине, который состоится 20 октября.

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