РБ объявила об уходе Риккардо
35-летний пилот может завершить карьеру.
РБ официально подвтердила уход Даниэля Риккардо из команды.
Гран-при Сингапура стало для австралийского пилота последним за "быков", а, возможно, и последним в карьере.
Место Риккардо до конца сезона займет Лиам Лоусон, который уже выступал за команду в пяти Гран-при в прошлом сезоне.
Как сообщают некоторые источники, австралиец все же может остаться в Формуле-1 - ему предложили пост амбассадора Ред Булл.
Однако Даниэль пока предложение не принял, взяв время на размышления.
Ранее также сообщалось, что Мерседес приготовил маcштабный пакет обновлений.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!