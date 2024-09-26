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РБ объявила об уходе Риккардо

35-летний пилот может завершить карьеру.
Сегодня, 19:22
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

РБ официально подвтердила уход Даниэля Риккардо из команды.

Гран-при Сингапура стало для австралийского пилота последним за "быков", а, возможно, и последним в карьере.

Место Риккардо до конца сезона займет Лиам Лоусон, который уже выступал за команду в пяти Гран-при в прошлом сезоне.

Как сообщают некоторые источники, австралиец все же может остаться в Формуле-1 - ему предложили пост амбассадора Ред Булл.

Однако Даниэль пока предложение не принял, взяв время на размышления.

Ранее также сообщалось, что Мерседес приготовил маcштабный пакет обновлений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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