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Автоспорт

Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу

Причем этот процесс немного связан с Ландо Норрисом, который использовал ее после победы на Гран-при Нидерландов.
Сегодня, 09:45
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Команда Макса Ферстаппена подала заявку на регистрацию товарного знака известного праздничного радиосообщения, сообщает Planet F1.

Трехкратный чемпион мира Формулы-1 часто произносит фразу "Simply lovely" после победы или сильного результата. В ЕС была подана заявка на регистрацию товарного знака, чтобы сделать эту фразу своей собственной.

Документы, опубликованные Ведомством интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), показали, что заявка на товарный знак "Simply Lovely Inspired by Max Verstappen" была подана в ведомство 21 мая 2024 года.

Забавно, что после подачи заявления и разъяснения предполагаемого использования товаров и услуг EUIPO опубликовало заявление 28 августа, чтобы разрешить подачу возражений.

Это произошло всего через три дня после того, как Ландо Норрис из МакЛарен использовал эту фразу после победы на Гран-при Нидерландов, домашнем этапе Ферстаппена.

Источник: Getty Images

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Документы свидетельствуют о том, что заявление было подано компанией MAVIC S.a.r.l. в Люксембурге и представлена ​​компанией MERK-ECHT B.V. в Нидерландах.

На товарные знаки подана заявка для трех областей использования: классы 25, 35 и 41.

К классу 25 относятся одежда и детали к одежде, а к классу 41 - образование и обучение, развлекательные услуги, спортивные и культурные мероприятия, а также организация спортивных мероприятий и спортивных мероприятий и соревнований в области автоспорта, автогонок, и ралли.

Класс 35 является особенно открытым и относится к рекламе, а также организации, администрированию и управлению коммерческой и деловой деятельностью.

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