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Автоспорт

Представитель ФИА рассказал, почему Ферстаппена наказали за ругательство

По мнению Джонни Херберта, в Формуле-1 стало слишком много нецензурной лексики.
Сегодня, 19:49
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Во время пресс-конференции в Сингапуре пилот Ред Булл Макс Ферстаппен использовал слово "f*cked", из-за чего впоследствии ФИА наказала его.

Бывший гонщик Джонни Херберт, работавший тогда стюардом, объяснил, чем руководствовалась Федерация, когда принималось решение наказать трехкратного чемпиона мира.

"На пресс-конференции в Сингапуре Макс использовал слово на букву "F" в отношении своей машины. Пресс-конференции транслируются по всему миру", — цитирует Херберта Motorsport.

"Ругани стало больше, чем когда-либо. Пресс-конференция – не место для этого. Некоторые журналисты заявили, что спорт пытается сделать из пилотов роботов. Это не так. Вы просто просите их не ругаться, что я считаю правильным. Большинство гонщиков не ругаются".

Джонни Херберт
Джонни Херберт / Источник: Getty Images

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"Как стюарды, у нас есть ряд инструментов для наказания гонщиков. Мы здесь для того, чтобы соблюдать правила и вместе принимать решения. Мы могли бы его оштрафовать, но посчитали, что будет полезнее заставить его сделать что-нибудь социально ответственное. Что именно это будет, зависит от Макса и ФИА".

"Лично я считаю, что мата стало слишком много. Я не хочу, чтобы мой пятилетний внук слушал такую ​​речь. Во всем мире много молодых людей, которые любят спорт и боготворят гонщиков. Они должны понимать, что являются примером для подражания".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл ФИА Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен

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