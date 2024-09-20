Ферстаппена наказали общественными работами за мат во время пресс-конференции

ФИА продолжает свою войну с нецензурной лексикой.

Пилота Ред Булл Макса Ферстаппена вызвали к стюардам после его пресс-конференции.

Там он обсудил требование ФИА уменьшить количество нецензурной лексики в прямом эфире. Во время обсуждения 26-летний нидерландец использовал всем известное слово на букву F.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, Ферстаппен понесет наказание за свои слова.

По информации источника, трехкратный чемпион мира будет обязан "выполнить какую-то работу, представляющую общественный интерес".

Все это произошло в Сингапуре, где уже прошла первая свободная тренировка, по итогам которой Макс Ферстаппен продемонстрировал четвертый результат.

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