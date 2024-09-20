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"Нам что, пять лет?": Ферстаппен - о просьбе ФИА меньше материться в прямом эфире

Нидерландец переложил на Федерацию ответственность за влияние на детей.
Сегодня, 13:13
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен частично поддержал своего коллегу из Мерседес Льюиса Хэмилтона в его конфронтации ФИА.

В отличие от британца, нидерландец категорично высказался насчет просьбы Федерации меньше материться по командному радио.

Он считает, что ответственность лежит на ФИА, так как она может просто перестать транслировать радиопереговоры пилотов с командой.

"Думаю, рано или поздно ты все равно будешь ругаться. Если не в этой комнате, то где-то еще. Все ругаются, кто-то больше, кто-то меньше", - цитирует Макса Sky Sports.

"Это также немного зависит от того, на каком языке вы говорите. Конечно, оскорбление – это нечто иное. Я думаю, что сегодня многие вещи транслируются, тогда как в других видах спорта вы не бегаете с прикрепленным к вам микрофоном".

"В других видах спорта много людей говорят много плохих вещей, когда они полны адреналина. Это просто не воспринимается. Здесь же все быстро подхватывается людьми, обсуждается в социальных сетях, и это приносит вам массу неприятностей".

Источник: Getty Images

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"Поэтому я думаю, что все начинается с того, что это не транслируется. Если вы не транслируете это, никто об этом не узнает, только команда".

По мнению Ферстаппена, запрет на ругательства ничего не поменяет, потому что рано или поздно дети все равно будут материться.

"(Отмена трансляции переговоров) поможет гораздо больше, чем дисквалификация пилотов (намек на Кевина Магнуссена). Я не мог произнести даже слово на букву F (f*ck). Это ведь даже не настолько плохо, верно? Машина не работала, машина ху**ая".

"И потом, извините за выражения, но да ладно, кто мы? Пятилетние, шестилетние? Даже если пятилетний или шестилетний ребенок смотрит Формулу-1, они все равно будут ругаться, даже если родители этого не хотят или не разрешают".

"Когда они вырастут, они будут гулять со своими друзьями и ругаться. Так что вы знаете, это ничего не меняет".

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал контрактную ситуацию с Ред Булл, снова уйдя от ответа на вопрос об особой опции для его ухода из команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл ФИА Макс Ферстаппен

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