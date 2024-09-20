Хэмилтон нашел расизм в словах президента ФИА, который видит мат как часть культуры рэпа

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем призвал руководство Формулы-1 повлиять на то, чтобы пилоты меньше матерились по радио в прямом эфире, так как "это культура рэпа, а не спорта".

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон сказал, что понимает обеспокоенность Бен Сулайема по поводу чрезмерной ругани, но в упоминании президента ФИА о рэп-музыке присутствует "расовый элемент".

"То, что он сказал, мне не нравится, как он это выразил. Говорить о рэперах очень стереотипно, поскольку большинство рэперов — чернокожие", - цитирует сэра Льюиса Sky Sports.

"Это действительно указывает на то, что "мы не такие, как они". Поэтому я думаю, что это был неправильный выбор слов, и здесь есть расовый элемент".

"Я согласен, что нужно немного прояснить ситуацию, но также полезно иметь немного эмоций, поскольку мы не роботы".

Источник: Getty Images

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Хэмилтон, который редко использует ругательства по командному радио, говорит, что при выборе слов он учитывает, что дети смотрят гонки.

"С одной стороны, когда мне было 22, я не особо об этом думал. Скорее, ваши эмоции просто вспыхивали, и вы просто говорили все, что приходит на ум, забывая, сколько людей слушают, детей, которые слушают, и все эти разные вещи".

"Поэтому я согласен в том смысле, что вы слушаете некоторых других гонщиков, и они просто еще не поняли этого, и на каком-то этапе они, вероятно, поймут".

"Я уверен, что если бы за это были наложены штрафы, люди бы это прекратили. Я не знаю, нужно ли это, но я определенно думаю, что этого (матов) слишком много".

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, стартует гоночный этап в Сингапуре. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий предстоящего уик-энда.

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