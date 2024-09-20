"Мы же не рэперы": президент ФИА призвал пилотов Формулы-1 меньше материться по радио

ФИА попросила руководство Формулы-1 снизить количество матов от пилотов во время общения по радио с командой по ходу трансляции, сообщает Motorsport.

По информации источника, это якобы связано с тем, что гонки смотрят дети и Федерация не хочет, чтобы это имело влияние на целевую аудиторию.

"Мы должны различать наш вид спорта – автоспорт – и рэп-музыку. Мы не рэперы. Они произносят слово на букву F (f*ck) сколько раз в минуту? Мы не такие. Они это они, а мы - это мы", - сказал президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем.

Бен Сулайем, 14-кратный чемпион по ралли Ближнего Востока, заявил, что он прекрасно понимает разочарования, с которыми сталкиваются пилоты. Однако он считает, что стандарты необходимо соблюдать.

"Я знаю, я был гонщиком. В самый разгар, когда ты думаешь, что расстроен из-за того, что другой гонщик подобрался к тебе и вытолкнул тебя... Когда я ездил в пыли (и случалось что-то подобное), я расстраивался. Но также мы должны быть осторожны в своем поведении. Мы должны быть ответственными людьми".

Источник: Getty Images

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"И теперь, благодаря технологиям, все будет транслироваться в прямом эфире и все будет записываться. В конце концов, нам нужно изучить это, чтобы увидеть: минимизируем ли мы то, что говорится публично?".

"Представьте, что вы сидите со своими детьми и смотрите гонку, а потом кто-то говорит всю эту грязную лексику. Я имею в виду, что бы сказали ваши дети или внуки? Чему бы вы их научили, если бы это был ваш вид спорта?".

На вопрос, может ли ФИА потребовать от руководства Ф1 ограничить использование командного радио, содержащего нецензурную лексику, в ТВ-трансляциях, Бен Сулайем подтвердил, что это уже происходит.

"Мы можем, и мы это делаем. Мы — те, кто на самом деле одобрил больше (радио) разговоров во время трансляции. Но у нас есть правила, и правила созданы для пользы спорта, и правила созданы для того, чтобы их соблюдать и уважать".

Ранее стало известно, что ФИА добавила четвертую зону ДРС для предстоящего Гран-при Сингапура.

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