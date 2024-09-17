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ФИА добавила четвертую зону ДРС на Гран-при Сингапура

У гонщиков появится дополнительная возможность обойти соперника между 14 и 16 поворотами.
Сегодня, 18:05
Гран-при Сингапура / Getty Images
Гран-при Сингапура / Getty Images

ФИА решила добавить четвертую зону ДРС на трассу Марина-Бэй, где на этой неделе пройдет Гран-при Сингапура, сообщает Motorsport.

 

Перед Гран-при 2023 года трасса претерпела изменение: связка поворотов с 16-го по 20-й была заменена одной прямой.

Тогда ФИА проконсультировалась с пилотами насчет добавления зоны ДРС на том участке трассы, но тогда этого не произошло. Руководящий орган заявил, что "четкого консенсуса" достигнуто не было.

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Всему виной был непрямой участок трассы, так как между этими поворотами есть небольшой 15-й поворот, который вызывал опасения по поводу безопасности.

Однако в этом году ситуация изменилась: к конфигурации была добавлена ​​четвертая зона ДРС между 14-м и 16-м поворотами.

 

Примечательно, что это создаст, по сути, двойную зону, ведь от 13-го до 14-го поворота также есть зона ДРС.

 

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Сингапуре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Гран-при Сингапура

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