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"У нас был темп, чтобы победить": Вассер рассказал, что и когда пошло не так у Леклера в Баку

Шарль все никак не выиграет Гран-при Азербайджана, упустив уже четыре поула.
Сегодня, 00:42
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Во время Гран-при Азербайджана пилот Феррари Шарль Леклер был близок, чтобы наконец-то реализовать поул в Баку, не сумев это сделать в последних трех сезонах.

Но и в четвертый раз монегаск не победил, позволив пилоту МакЛарен Оскару Пиастри праздновать триумф.

Читай также: Пиастри проигнорировал просьбу МакЛарен, что принесло ему победу в Баку

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер рассказал, как итальянцы упустили, казалось, гарантированную победу.

"Я думаю, что мы, вероятно, упустили последний круг перед пит-стопом, первый круг после пит-стопа и упустили гонку на этом этапе", - приводит слова француза официальный сайт Формулы-1.

"Все так, как есть, мы должны извлечь из этого уроки и в следующий раз проделать лучшую работу. Отсутствие длинного отрезка перед гонкой (из-за аварии в первой практике) явно не помогло Шарлю на этом этапе".

"Теперь все позади, это второе место. В общем, второе место - хороший результат для Шарля в свете борьбы в чемпионате. И, конечно, мы немного расстроены, потому что у нас был темп для победы в этот уик-энд".

Следующая возможность победить у Феррари появится в эти выходные, когда состоится Гран-при Сингапура. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий предстоящего уик-энда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Азербайджана Шарль Леклер

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