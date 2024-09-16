Пиастри проигнорировал просьбу МакЛарен, что принесло ему победу в Баку

На 20-м круге Гран-при Азербайджана Оскар Пиастри на позднем торможении в первом повороте прошел Шарля Леклера и стал лидером гонки.

В итоге именно этот маневр принес пилоту МакЛарен победу в Баку. Однако после заезда 23-летний австралиец признался, что его гоночный инженер просил не делать этого.

"После пит-стопа я увидел половину возможности и понял, что должен попытаться ею воспользоваться. Момент помог мне выиграть гонку", - цитирует Оскара Motorsport.

"Мне было немного жаль моего гоночного инженера, потому что я попытался сделать это на первом отрезке и полностью испортил свои шины. Так что он вышел на связь со мной и сказал: "Давай больше так не делать".

Источник: Getty Images

Читай также: Пиастри: Это одна из лучших гонок в моей карьере

"Я полностью проигнорировал его на следующем круге и пошел на обгон по внутреннему радиусу. В тот момент я чувствовал, что попытка остаться в стороне и ждать, пока у Шарля испортится резина, никогда не произойдет. Я думал, что мы просто собираемся гарантировать себе второе место".

"Если бы я не воспользовался этой возможностью, то, думаю, у меня никогда не было бы другой. Надо отдать должное Шарлю, он был невероятно справедлив".

"Я думаю, возможно, он думал, что я пролечу мимо поворота, но я был приятно удивлен, когда смог в него войти. Это был рискованный и ответственный шаг, но это то, что мне нужно было сделать, чтобы попытаться выиграть гонку".

За счет этой победы Оскар Пиастри подобрался в личном зачете пилотов к своему напарнику по МакЛарен Ландо Норрису, которого считают главным конкурентом Макса Ферстаппена за титул чемпиона мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!