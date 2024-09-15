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Пиастри: Это одна из лучших гонок в моей карьере

Австралиец очень счастлив после отличного выступления в Баку.
Сегодня, 19:23
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот МакЛарен Оскар Пиастри стал главным героем Гран-при Азербайджана, выиграв вторую гонку в своей карьере.

После заезда 23-летний австралиец поделился своими эмоциями, заявив, что это было одно из лучших его выступлений.

"В начале гонки я пытался прорваться вперед, но как только я выпал из зоны действия DRS, мне просто не хватило темпа. После пит-стопа я увидел, что мы снова очень близки, и почувствовал, что у нас есть немного дополнительного сцепления с трассой, и я должен был сделать это".

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"Я знал, что если я не пройду (Шарля Леклера) в начале отрезка, то мне никогда его не пройти. Поэтому я решился на позднее торможение и прошел его, а затем продержался впереди в течение следующих 35 кругов".

"Последние пару кругов, после того как Леклер выпал из DRS, были немного более расслабляющими. Но здесь не бывает расслабляющего круга, так что это была тяжелая работа. Эта гонка определенно войдет в число лучших гонок в моей карьере", - цитирует Оскара официальный сайт Формулы-1.

 

Напомним, что за счет победы Пиастри и четвертого места Ланндо Норриса МакЛарен вышел на первое место в Кубке конструкторов, опередив Ред Булл.

 

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