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Автоспорт

Ферстаппен: На Гран-при Азербайджана мы поплатились за проблемы с болидом

Ред Булл успешно начал уик-энд в Баку и не очень успешно его завершил.
Сегодня, 18:50
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Во время первых двух практик в Азербайджане Ред Булл находился в группе лидеров.

Однако в субботу все поменялось, когда команда внесла изменения в настройки болидов. В итоге Макс Ферстаппен завершил квалификацию шестым, а в гонке благодаря аварии Карлоса Сайнса и Серхио Переса ему удалось финишировать пятым.

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После заезда трехкратный чемпион мира заявил, что "быки" поплатились за те самые изменения, которые они внесли в настройки. Но при этом он также отметил, что команда движется в верном направлении.

"Я думаю, что изменения, которые мы внесли в болид, были положительными. Но потом, конечно, вам нужно продолжить настраивать машину".

"Мы двигались в правильном направлении, но затем изменения, которые мы внесли перед квалификацией, перечеркнули все, и, к сожалению, мы поплатились за это в гонке", - цитирует Макса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, что после уик-энда в Баку Ред Булл потерял лидерство в Кубке конструкторов, пропустив вперед МакЛарен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Азербайджана

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