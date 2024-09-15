Берман установил уникальный рекорд Формулы-1

В ближайшие годы вряд ли кто-то может даже повторить достижение 19-летнего британца.

Гран-при Азербайджана сезона-2024 завершился победой пилота МакЛарен Оскара Пиастри.

Но в этой гонке отметились новички: Франко Колапинто (Уильямс) финишировал восьмым, а Оливер Берман (Хаас) - десятым.

И именно результат британца стал историческим. Берман стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который набрал очки в своих первых двух гонках за две разные команды.

History made by Ollie Bearman! 🐻



He becomes the first driver EVER to score points for two different teams in his first two Grand Prix starts! 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VDpTcdNoyT — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Берман дебютировал в Ф1 в этом году на третьем этапе сезона в Саудовской Аравии, заменяя Карлоса Сайнса - у пилота Феррари возникли проблемы с аппендиксом.

Тогда 19-летний британец финишировал седьмым в Джедде, заработав шесть очков.

Напомним, что в следующем сезоне Оливер Берман будет постоянным пилотом Хаас, подписав контракт с американской командой. Его напарником станет нынешний пилот Альпин Эстебан Окон.

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