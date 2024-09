Берман установил уникальный рекорд Формулы-1

Гран-при Азербайджана сезона-2024 завершился победой пилота МакЛарен Оскара Пиастри.

Но в этой гонке отметились новички: Франко Колапинто (Уильямс) финишировал восьмым, а Оливер Берман (Хаас) - десятым.

И именно результат британца стал историческим. Берман стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который набрал очки в своих первых двух гонках за две разные команды.

History made by Ollie Bearman! 🐻



He becomes the first driver EVER to score points for two different teams in his first two Grand Prix starts! 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VDpTcdNoyT