Себальос отметил полноценный дебют за Динамо голом и травмой головы
Наверняка колумбиец хотел бы завершить игру против Ворсклы немного иначе.
В перенесенном матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Ворсклу со счетом 3:1.
Для защитника киевлян Брайана Себальоса эта игра стала особенной, ведь он впервые вышел в стартовом составе.
И это событие 23-летний колумбиец отметил дебютным голом в футболке "бело-синих".
На 34-й минуте Себальос ударом головой замкнул подачу с углового в исполнении Николая Шапаренко.
Стоит отметить, что защитник точно запомнит этот матч. На 66-й минуте он был вынужден покинуть поле из-за полученного удара в голову.
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