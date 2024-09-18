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Себальос отметил полноценный дебют за Динамо голом и травмой головы

Наверняка колумбиец хотел бы завершить игру против Ворсклы немного иначе.
Сегодня, 20:34
Брайан Себальос / ФК Динамо Киев
Брайан Себальос / ФК Динамо Киев

В перенесенном матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Ворсклу со счетом 3:1.

Для защитника киевлян Брайана Себальоса эта игра стала особенной, ведь он впервые вышел в стартовом составе.

И это событие 23-летний колумбиец отметил дебютным голом в футболке "бело-синих".

На 34-й минуте Себальос ударом головой замкнул подачу с углового в исполнении Николая Шапаренко.

Стоит отметить, что защитник точно запомнит этот матч. На 66-й минуте он был вынужден покинуть поле из-за полученного удара в голову.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Украины сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла Динамо Киев чемпионат Украины

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