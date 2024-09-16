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Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 18.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 13:10
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В среду, 18 сентября, Шахтер стартует в еврокубковом сезоне-2024/25 матчем в обновленной Лиге чемпионов.

В первом туре основной стадии реформированного главного европейского клубного турнира соперником "горняков" станет итальянская Болонья.

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Матч Болонья - Шахтер будет сыгран в Болонье на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Болонья - Шахтер

Трансляция матча Болонья - Шахтер будет доступна в этой новости 18 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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До этого поединка Болонья и Шахтер никогда в своей истории не пересекались на международном уровне.

"Россоблу" в основной стадии Лиги чемпионов еще сыграют против Ливерпуля, Астон Виллы, Монако, Лилля, Бенфики, Боруссии Дортмунд и Спортинга.

"Горняки" же на этапе лиги главного еврокубка также встретятся с Аталантой, Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Болонья - Шахтер.

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