Болонья - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 18.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между итальянской и украинской командами.

В среду, 18 сентября, Шахтер начнет еврокубковый сезон матчем в обновленной Лиге чемпионов.

Первым соперником "горняков" в основной стадии реформированного главного европейского клубного турнира станет итальянская Болонья.

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Матч Болонья - Шахтер состоится в Болонье на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Болонья - Шахтер

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом итальянскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Прогноз букмекеров на матч Болонья - Шахтер

Победа Болоньи - 1.91

- 1.91 Ничья - 3.60

- 3.60 Победа Шахтера - 4.40

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Болоньи и Шахтера забьют, составляет 1.91, а на противоположный результат - 1.89.

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Статистика противостояния Болоньи и Шахтера

Болонья и Шахтер до этого в своей истории еще ни разу не встречались на международной арене.

"Россоблу" на основном этапе Лиги чемпионов также сыграют против Ливерпуля, Астон Виллы, Монако, Лилля, Бенфики, Боруссии Дортмунд и Спортинга.

Подопечные Марино Пушича на стадии лиги главного еврокубка встретятся с Аталантой, Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Болонья - Шахтер.

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