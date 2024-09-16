Болонья - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 18.09.2024
В среду, 18 сентября, Шахтер начнет еврокубковый сезон матчем в обновленной Лиге чемпионов.
Первым соперником "горняков" в основной стадии реформированного главного европейского клубного турнира станет итальянская Болонья.
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Матч Болонья - Шахтер состоится в Болонье на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Болонья - Шахтер
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом итальянскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.
Прогноз букмекеров на матч Болонья - Шахтер
- Победа Болоньи - 1.91
- Ничья - 3.60
- Победа Шахтера - 4.40
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Болоньи и Шахтера забьют, составляет 1.91, а на противоположный результат - 1.89.
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Статистика противостояния Болоньи и Шахтера
Болонья и Шахтер до этого в своей истории еще ни разу не встречались на международной арене.
"Россоблу" на основном этапе Лиги чемпионов также сыграют против Ливерпуля, Астон Виллы, Монако, Лилля, Бенфики, Боруссии Дортмунд и Спортинга.
Подопечные Марино Пушича на стадии лиги главного еврокубка встретятся с Аталантой, Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Болонья - Шахтер.
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