Шахтер обнародовал заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов

Шахтер огласил заявку команды на матчи основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Как сообщает официальный сайт "горняков", главный тренер Марино Пушич включил в список 29 футболистов, которые смогут принять участие в будущих поединках.

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Заявка Шахтера на Лигу чемпионов:

Вратари: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*, 72. Кирилл Фесюн

Защитники: 4. Бартол Франьич, 5. Валерий Бондар, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грамм, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 74. Марьян Фарина*

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 38. Педриньо, 39. Невертон

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 14. Даниил Сикан

*Игроки, заявленные по списку Б.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Напомним, что на основном этапе обновленной Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Баварией, Боруссией Дортмунд, Арсеналом, Аталантой, ПСВ, Янг Бойз, Болоньей и Брестом. Стартуют "горняки" в турнире выездным поединком с Болоньей.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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