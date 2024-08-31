Шахтер обнародовал расписание матчей Лиги чемпионов
«Горняки» проведут 8 поединков.
Донецкий Шахтер поделился с болельщиками расписанием своих матчей Лиги чемпионов.
«Горняки» сыграют 8 матчей, как и все остальные клубы. Начнется путь коллектива Марино Пушича из Болоньи на выезде, а закончится в гостях у Боруссии Дортмунд.
Читай также: Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы
Расписание всех матчей Шахтера в Лиге чемпионов:
18.09. 19:45, Болонья - Шахтер
02.10. 19:45, Шахтер - Аталанта
22.10. 22:00, Арсенал - Шахтер
06.11. 19:45, Шахтер - Янг Бойз
27.11. 22:00, ПСВ - Шахтер
10.12. 22:00, Шахтер - Бавария
22.01. 19:45, Шахтер - Брест
29.01. 22:00, Боруссия (Дортмунд) - Шахтер
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!