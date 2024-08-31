Шахтер обнародовал расписание матчей Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер поделился с болельщиками расписанием своих матчей Лиги чемпионов.

«Горняки» сыграют 8 матчей, как и все остальные клубы. Начнется путь коллектива Марино Пушича из Болоньи на выезде, а закончится в гостях у Боруссии Дортмунд.

Читай также: Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы

Расписание всех матчей Шахтера в Лиге чемпионов:

18.09. 19:45, Болонья - Шахтер

02.10. 19:45, Шахтер - Аталанта

22.10. 22:00, Арсенал - Шахтер

06.11. 19:45, Шахтер - Янг Бойз

27.11. 22:00, ПСВ - Шахтер

10.12. 22:00, Шахтер - Бавария

22.01. 19:45, Шахтер - Брест

29.01. 22:00, Боруссия (Дортмунд) - Шахтер

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!