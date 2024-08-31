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Шахтер обнародовал расписание матчей Лиги чемпионов

«Горняки» проведут 8 поединков.
Вчера, 14:49
Шахтер / fcshakhtar.com
Шахтер / fcshakhtar.com

Донецкий Шахтер поделился с болельщиками расписанием своих матчей Лиги чемпионов.

«Горняки» сыграют 8 матчей, как и все остальные клубы. Начнется путь коллектива Марино Пушича из Болоньи на выезде, а закончится в гостях у Боруссии Дортмунд.

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Расписание всех матчей Шахтера в Лиге чемпионов:

18.09. 19:45, Болонья - Шахтер
02.10. 19:45, Шахтер - Аталанта
22.10. 22:00, Арсенал - Шахтер
06.11. 19:45, Шахтер - Янг Бойз
27.11. 22:00, ПСВ - Шахтер
10.12. 22:00, Шахтер - Бавария
22.01. 19:45, Шахтер - Брест
29.01. 22:00, Боруссия (Дортмунд) - Шахтер

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