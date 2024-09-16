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Болонья - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 18.09.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Сегодня, 12:40
Болонья - Шахтер: где смотреть матч / ФК Шахтер Донецк
Болонья - Шахтер: где смотреть матч / ФК Шахтер Донецк

В среду, 18 сентября, Шахтер откроет новый еврокубковый сезон матчем в реформированной Лиге чемпионов.

Соперником команды Марино Пушича в первом туре основной стадии турнира будет итальянская Болонья.

Матч Болонья - Шахтер будет сыгран в Болонье на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Где и когда смотреть матч Болонья - Шахтер

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Болонья - Шахтер, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 18 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между итальянской и украинской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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Где состоится матч Болонья - Шахтер

Болонья будет принимать Шахтер на стадионе Ренато Даль'Ара (Stadio Renato Dall'Ara). Эта арена является домашней для "россоблу", также она принимала матчи национальной сборной Италии и поединки чемпионатов мира 1934 и 1990 годов.

Источник: Getty Images

Вместимость стадиона составляет 36 462 зрителя.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Болонья - Шахтер.

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