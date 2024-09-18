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Бавария - Динамо Загреб 9:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Смотрите на ISPORT обзор поединка в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 09:40
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В рамках первого тура Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала Динамо Загреб.

Немецкий коллектив поиздевался над гостями, добыв разгромную победу - 9:2.

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Главным героем встречи стал нападающий Харри Кейн, который оформил покер - три гола он забил с пенальти. В составе мюнхенцев также забивали: Геррейро, Олисе, который оформил дубль, Сане и Горецка.

За загребский клуб отличились - Петкович и Огивавра.

Видео голов и обзор матча Бавария - Динамо Загреб:

Бавария - Динамо Загреб 9:2
Голы: Кейн, 19 (пен.), 42, 62 (пен.), 78 (пен.), Геррейро, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 - Петкович, 49, Огивара, 50

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Киммих, Ким, Упамекано, Дэвис - Павлович, Геррейру (Горецка, 81) - Олисе, Мусиала, Гнабри - Кейн.

Динамо Загреб: Невистич - Ристовски, Теофиль-Катрен, Ммае, Пьер-Габриэль (Шпикич, 73) - Мишич, Рог - Пьяца (Куленович, 63), Батурин (Адеми, 78), Огивара (Ходжа, 73) - Петкович.

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Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

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