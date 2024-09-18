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Рекорд Эндрика, гол Мбаппе и нереальные сейвы Куртуа: обзор матча Реал - Штутгарт

Подопечные Карло Анчелотти обыграли Штутгарт в тяжелом матче.
Сегодня, 08:44
Реал - Штутгарт / Getty Images
Реал - Штутгарт / Getty Images

Реал в тяжелом матче обыграл германский Штутгарт на старте основного этапа Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти забили три гола, однако два мяча влетели в ворота немцев уже в конце встречи.

В первом тайме несколько нереальных сэйвов совершил бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. Реал тоже пытался поразить ворота немцев, но первая половина встречи завершилась "сухими" 0-0.

Однако уже на старте второй половины встречи Килиан Мбаппе вывел "сливочных" вперед, обыграв голкипера немцев Нюбеля красивым выстрелом - 1:0.

Однако, Штутгарт и не думал сдаваться. Немцы значительно увеличили количество своих атак на ворота Куртуа, одна из которых увенчалась успехом – Дениз Ундав смог поразить ворота "сливочных".

Мадридцы довели матч до своей победы. Антонио Рюдигер по передаче Луки Модрича снова вывел Реал вперед на 83 минуте, а Эндрик забил на 90+5, установив окончательный счет встречи.

Видео голов и обзор матча Реал - Штутгарт:

Реал - Штутгарт 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 - Ундав, 68

Реал: Куртуа - Васкес (Милитао, 46), Карвахаль, Рюдигер, Менди - Валверде, Чуамэни (Модрич, 70) - Родриго (Гюллер, 75), Беллингем (Эндрик, 80), Винисиус - Мбаппе

Штутгарт: Нюбель - Вагнноман (Чейс, 63), Руо (Приказа, 89), Шабо, Миттельштедт - Левелинг, Штиллер, Каразор - Мио (Демирович, 76), Ундав (Туре, 76), Фюрих (Ри).

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