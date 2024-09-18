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Динамо - Ворскла: Обзор и результат матча УПЛ 18.09.2024

Киевляне, хоть и пропустили в конце, но победили вполне комфортно.
Сегодня, 19:56
Браян Себальос / FC Dynamo Kyiv
Браян Себальос / FC Dynamo Kyiv

В рамках перенесенного матча четвертого тура УПЛ Динамо на своем поле встретилось с Ворсклой.

Киевляне доминировали на поле на протяжении всей игры и смогли открыть счет в середине первого тайма. Автором гола стал Брайан Себальос, для которого это взятие ворот стало первым.

Дебютант столичного клуба отправил мяч в сетку ворот Павла Исенко после подачи углового. Чуть позже «бело-синие» удвоили свое преимущество в счете благодаря голу Александра Караваева.

В конце матча полтавчане немного испортили поединок для коллектива Александра Шовковского отыграв один мяч, но на большее подопечных Сергея Долганского не хватило. Автором «гола престижа» стал Самсон Иеде.

Впрочем, точку поставили именно хозяева, а если быть точным, то Александр Пихаленок, который вышел на замену.

Статистика матча УПЛ Динамо - Ворскла

Динамо - Ворскла 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+1 - Иеде, 81

Удары: 11 - 5
Удары в створ ворот: 6 - 1
Владение мячом: 57% - 43%

Динамо Киев: Бущан - Караваев, Себальйос (Михавко, 66), Биловар, Дубинчак - Рубчинский (Пихаленок, 69), Шапаренко (Буяльский, 80), Бражко (Андриевский, 59) - Кабаев (Ярмоленко, 75), Герреро (Ванат, 75), Брагару (Вивчаренко, 68).

Ворскла: Исенко - Крупский, Гучек (Челядин, 28), Черноморец, Пердута - Хрипчук, Черныш (Ндукве, 46), Кулаковский (Изотов, 74) - Кане (Мякушко, 46), Ковталюк (Иеде, 46), Нестеренко (Прус, 85).

Предупреждения: Бражко, Себальйос

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