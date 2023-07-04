ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты сборной Украины в отборе
Украинская сборная сыграет шесть матчей против трех соперников.
Весной 2023 сборная Украины по футзалу выиграла свою отборочную группу основного раунда в рамках квалификации на чемпионат мира и получила шанс сыграть в элит-раунде.
Жеребьевка определила Украину в группу B, где соперниками станут команды Польши, Бельгии и Сербии.
Календарь матчей группы В отборе на чемпионат мира
- 15 сентября
Бельгия — Украина
Польша - Сербия
- 20 сентября
Сербия - Бельгия
Украина— Польша
- 06 октября
Польша - Бельгия.
Сербия — Украина
- 11 октября
Украина— Сербия
Бельгия - Польша
- 15 декабря
Украина— Бельгия
Сербия - Польша
- 20 декабря
Бельгия - Сербия
Польша — Украина
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Стоит отметить, что на ЧМ-2024 выйдут пять победителей групп, а четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда, который пройдет в апреле следующего года. Сам чемпионат мира состоится в сентябре-октябре 2024 года.