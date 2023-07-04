ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты сборной Украины в отборе

Весной 2023 сборная Украины по футзалу выиграла свою отборочную группу основного раунда в рамках квалификации на чемпионат мира и получила шанс сыграть в элит-раунде.

Жеребьевка определила Украину в группу B, где соперниками станут команды Польши, Бельгии и Сербии.

Календарь матчей группы В отборе на чемпионат мира

15 сентября

Бельгия — Украина

Польша - Сербия

Бельгия — Украина Польша - Сербия 20 сентября

Сербия - Бельгия

Украина— Польша

Сербия - Бельгия Украина— Польша 06 октября

Польша - Бельгия.

Сербия — Украина

Польша - Бельгия. Сербия — Украина 11 октября

Украина— Сербия

Бельгия - Польша

Украина— Сербия Бельгия - Польша 15 декабря

Украина— Бельгия

Сербия - Польша

Украина— Бельгия Сербия - Польша 20 декабря

Бельгия - Сербия

Польша — Украина

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Стоит отметить, что на ЧМ-2024 выйдут пять победителей групп, а четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда, который пройдет в апреле следующего года. Сам чемпионат мира состоится в сентябре-октябре 2024 года.