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ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты сборной Украины в отборе

Украинская сборная сыграет шесть матчей против трех соперников.
Сегодня, 14:22
УАФ
УАФ

Весной 2023 сборная Украины по футзалу выиграла свою отборочную группу основного раунда в рамках квалификации на чемпионат мира и получила шанс сыграть в элит-раунде.

Жеребьевка определила Украину в группу B, где соперниками станут команды Польши, Бельгии и Сербии.

Календарь матчей группы В отборе на чемпионат мира

  • 15 сентября
    Бельгия — Украина
    Польша - Сербия
  • 20 сентября
    Сербия - Бельгия
    Украина— Польша
  • 06 октября
    Польша - Бельгия.
    Сербия — Украина
  • 11 октября
    Украина— Сербия
    Бельгия - Польша
  • 15 декабря
    Украина— Бельгия
    Сербия - Польша
  • 20 декабря
    Бельгия - Сербия
    Польша — Украина

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Стоит отметить, что на ЧМ-2024 выйдут пять победителей групп, а четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда, который пройдет в апреле следующего года. Сам чемпионат мира состоится в сентябре-октябре 2024 года.

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