Сборная Украины сыграет спаринг с одним из хозяев Евро-2026

Матч будет подготовкой к форуму.
Сегодня, 13:40       Автор: Василий Войтюк
Александр Косенко - тренер сборной Украины
Национальная сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2026 года проведет матч против сборной Словении.

Поединок состоится 17 января. 

Словения, на ряду с Литвой и Латвией, будет принимать Евро-2026, который пройдет с 21 января по 7 февраля.

Сборная Украины в своей группе встретится с командами Армении (22 января), Литвы (25 января) и Чехии (28 января).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футзалу

