iSport.ua
Русский Українська
Другие

Уилсон - чемпион Masters

Завершился турнир серии Тройной короны.
Сегодня, 07:17       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

В столице Великой Британии Лондоне состоялся финальный матч не рейтингового турнира по снукеру - Masters.

В главном матче встретились Кайрен Уилсон и ветеран Джон Хиггинс. 

Главной проблемой более опытного шотландца были дальние удары, которые он реализовывал с точностью в 20%, в то время как соперник удачно пользовался "подаренными" возможностями.

Финал, Masters
Кайрен Уилсон - Джон Гиггинс - 10:6

Это первая победа Уилсона на турнире Masters и вторая на турнирах Тройной короны после чемпионата мира 2024 года. Теперь для полной коллекции ему не хватает только UK Championship.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Хиггинс Кайрен Уилсон

Статьи по теме

Бойко остановился в шаге от сенсации на Saudi Arabia Masters Бойко остановился в шаге от сенсации на Saudi Arabia Masters
Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
О'Салливан проиграл матч всухую впервые за семь лет О'Салливан проиграл матч всухую впервые за семь лет
Селби – трехкратный чемпион мира по снукеру Селби – трехкратный чемпион мира по снукеру

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Игровые11:33
НФЛ: Рэмс в овертайме вырвали победу и прошли в финал НФК
Киберспорт10:59
Скандал в команде Коноплянки: игроки говорят, что им угрожает руководство
Теннис10:45
Стародубцева обидно проиграла в первом раунде Australian Open
Бокс09:56
Бокс: расписание боев
НБА09:37
Дюрант обошел Новицки в списке лучших бомбардиров в истории
НБА08:47
НБА: Денвер уступил Шарлотт, Лейкерс и Хьюстон одержали победы
НХЛ08:24
НХЛ: Даллас проиграл третий матч кряду, Детройт выиграл в овертайме
Европа07:56
Зубков отметился ассистом в четвертом матче кряду
Европа07:34
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
Теннис07:25
Свитолина узнала имя соперницы во втором раунде Australia Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK