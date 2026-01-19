Уилсон - чемпион Masters

В столице Великой Британии Лондоне состоялся финальный матч не рейтингового турнира по снукеру - Masters.

В главном матче встретились Кайрен Уилсон и ветеран Джон Хиггинс.

Главной проблемой более опытного шотландца были дальние удары, которые он реализовывал с точностью в 20%, в то время как соперник удачно пользовался "подаренными" возможностями.

Финал, Masters

Кайрен Уилсон - Джон Гиггинс - 10:6

Это первая победа Уилсона на турнире Masters и вторая на турнирах Тройной короны после чемпионата мира 2024 года. Теперь для полной коллекции ему не хватает только UK Championship.

