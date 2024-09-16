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Расселл: Нам нужно быть реалистами: третье место в Баку - это везение

Джордж трезво оценивает свое выступление в Азербайджане.
Сегодня, 20:00
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл составил компанию Оскару Пиастри и Шарлю Леклеру на подиуме в Азербайджане, финишировав третьим.

Это было бы невозможно, если бы не авария Карлоса Сайнса и Серхио Переса на предпоследнем круге заезда - именно этот дуэт вел борьбу за третье место.

После гонки британец признал, что если бы не авария, ему пришлось бы довольствоваться пятым местом.

"Определенно удивлен (третьим местом). Я думаю, что в эти выходные всем в команде пришлось очень много поработать. Так много всего происходило, все так усердно работали", - цитирует Джорджа официальный сайт Формулы-1.

"У нас было очень плохое начало гонки, я слишком сильно отставал, но на жестких шинах мы были одними из самых быстрых, и это было здорово. Прошел Макса (Ферстаппена), так что дополнительный бонус – стоять на подиуме".

Мы все еще должны быть реалистами. Сегодня мы должны были финишировать пятыми - это был настоящий результат.

"Если бы не провал (Ландо) Норриса в квалификации, он, вероятно, тоже был бы выше нас, поэтому я не хочу сегодня увлекаться этим подиумом. Нам предстоит много работы. Надеюсь, выходные в Сингапуре пройдут немного лучше".

Предстоящий Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье, 22 сентября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда.

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