Пиастри под виртуальной машиной безопасности выиграл Гран-при Азербайджана

В воскресенье, 15 сентября, в Баку прошел семнадцатый этап Формулы-1 сезона 2024 года.

Гран-при Азербайджана завершился победой пилота МакЛарен Оскара Пиастри, который опередил Шарля Леклера из Феррари. Компанию на подиуме им составил представитель Мерседес Джордж Расселл.

До старта заезда было объявлено, что Льюис Хэмилтон (и Эстебан Окон) начнет гонку с пит-лейна из-за замены силовой установки.

Благодаря этому соперник Макса Ферстаппена по борьбе за чемпионский титул Ландо Норрис, не сумевший преодолеть первый сегмент квалификации, стартовал чуть выше, 15-м.

И он же был главным героем на старте: уже на третьем круге британец был одиннадцатым.

LAP 3/51



Another position gained for Lando Norris! ✅



He gets the switchback on Yuki Tsunoda to move up to P11, and into some clean air.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/WQM8BQEJwo — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Впереди тоже было интересно: Леклер отбился от Пиастри и уверенно держал примерно секунду отрыва от оппонента, по одной позиции дружно проиграли Сайнс и Расселл, пропустив вперед Переса и Ферстаппена соответственно.

Но при этом, в отличие от заезда в Формуле-2, который состоялся чуть ранее, обошлось без аварий.

LAP 1/51



Leclerc holds off Piastri for the lead, and BOTH Red Bulls get their elbows out and gain a position! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/uzXDw7Fmd6 — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Обошлось без аварий, но с одним столкновением, которое в будущем повлияло на обоих участников инцидента. Это Лэнс Стролл и Юки Цунода задели друг друга в повороте.

В результате этого канадец получил прокол задней левой шины, а на болиде японца образовалась большая дыра. Впоследствии оба гонщика сошли с дистанции.

В период с 11 по 18 круг пилоты сходили на пит-стоп. В группе лидеров дольше всех оставался на трассе Норрис, который помог Пиастри удержать позицию относительно Переса.

А на 20-м круге состоялся момент, который и определил победителя Гран-при.

На прямой старт-финиш Пиастри воспользовался ДРС и на позднем торможении прошел Леклера в первом повороте по внутренней траектории, которую монегаск по какой-то причине не оборонял.

LAP 20/51



WHAT A MOVE FOR THE LEAD!!! 👏👏



Piastri goes FULL SEND into the first corner and takes the lead from Leclerc!



Stunning!!!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/vEWfwejQ7A — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Вполне ожидаемо, Шарль затем пытался вернуть позицию, но безуспешно, так как Оскар даже не давал ему возможности подобраться к себе настолько, чтобы это действительно угрожало его позиции.

LAP 33/51



Leclerc continues to try - and this time he gets a chance at the cutback!



But Piastri swings his McLaren across and cuts him off - gloves off in this street fight! 🥊#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/616mKoTOGX — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Гонщик МакЛарен все никак не мог оторваться от своего преследователя, поэтому неудивительно, что к борьбе за победу присоединился не только Перес, который был не так далеко от Леклера, а еще и Сайнс, отыгравший примерно 7 секунд отставания от мексиканца.

LAP 43/51



CARLOS SAINZ HAS ENTERED THE CHAT! 😱



The second Ferrari looms into view behind the lead trio as their battling brings him into play!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/RtHEEQ2FJB — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Могло показаться, что сейчас будет борьбу сразу четырех пилотов за первое место, но нет! Внезапно за четыре круга до финиша у Леклера сдала резина - вот настолько он ее убил, преследуя Пиастри. При этом у Шарля шины были свежее, чем у австралийца.

LAP 48/51



Leclerc's rear tyres have gone!!



He's dropped right back from Piastri and is desperately fending off Perez's Red Bull!



"No rear tyres, no rear tyres at all." 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bZd90mZr2Y — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Из-за этого монегаск не то, что не претендовал на победу, он рисковал потерять второе место. Но на протяжении двух кругов он успешно защищался против Переса.

А на 50-м круге он провел настолько удачную оборону, что этим воспользовался Сайнс, пройдя Переса сразу после первого поворота. Кто же знал, что произойдет следом...

На выходе из второго поворота Карлос ехал впереди Чеко практически параллельно правой стене. Сам Серхио оказался максимально близко к заднему левому колесу испанца.

В итоге произошло то, что произошло: Перес зацепил колесо и оба гонщика отправились в левую стену - гонка для обоих была завершена.

LAP 50/51



WOW.



Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!



VSC deployed 🟡#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Впрочем, по сути, она была завершена для всех: за полтора круга до финиша на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности, под которым Пиастри и добыл свою вторую победу в карьере - в этот раз настоящую, а не тот цирк, который МакЛарен устроил в Венгрии.

К тому же, Оскар был признан гонщиком дня по версии болельщиков.

Неожиданно на подиуме оказался Расселл, которого практически не показывали на протяжении всего заезда. Но что более удивительно, так это то, что Норрис, стартовавший 15-м, финишировал четвертым, сразу перед Ферстаппеном.

На 49-м круге Ландо прошел Макса, за счет чего он сумел отыграть немного очков в личном зачете пилотов.

LAP 49/51



NORRIS GETS PAST VERSTAPPEN!



The McLaren's damage limitation exercise is complete! ✅#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/EinAM8qoQ5 — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Стоит отметить классное выступление обоих гонщиков Уильямс: Албон приехал седьмым, а "украинец" Колапинто - восьмым, заработав очки в своей второй гонке Ф1 в карьере.

Нельзя не выделить Оливера Бермана, который заменял в Баку дисквалифицированного Кевина Магнуссена. Юный британец финишировал десятым, заработав очки в обеих гонках в Ф1, при этом выступая за две разные команды.

В Кубке конструкторов произошло то, к чему все и шло - МакЛарен все же обошел Ред Булл. Причем "быкам" сейчас стоит не только смотреть вперед на британцев, но и оглядываться, ведь позади идет Феррари.

Итоговая классификация

Сошли: Юки Цунода (РБ), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Карлос Сайнс (Феррари), Серхио Перес (Ред Булл).

Через неделю Формула-1 посетит Сингапур, после чего "королева автоспорта" вновь уйдет на месячный перерыв.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!