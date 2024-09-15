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Автоспорт

Пиастри под виртуальной машиной безопасности выиграл Гран-при Азербайджана

Австралиец выстоял в борьбе с Шарлем Леклером, но не они создали главный момент гонки.
Сегодня, 15:41
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, в Баку прошел семнадцатый этап Формулы-1 сезона 2024 года.

Гран-при Азербайджана завершился победой пилота МакЛарен Оскара Пиастри, который опередил Шарля Леклера из Феррари. Компанию на подиуме им составил представитель Мерседес Джордж Расселл.

До старта заезда было объявлено, что Льюис Хэмилтон (и Эстебан Окон) начнет гонку с пит-лейна из-за замены силовой установки.

Благодаря этому соперник Макса Ферстаппена по борьбе за чемпионский титул Ландо Норрис, не сумевший преодолеть первый сегмент квалификации, стартовал чуть выше, 15-м.

И он же был главным героем на старте: уже на третьем круге британец был одиннадцатым.

Впереди тоже было интересно: Леклер отбился от Пиастри и уверенно держал примерно секунду отрыва от оппонента, по одной позиции дружно проиграли Сайнс и Расселл, пропустив вперед Переса и Ферстаппена соответственно.

Но при этом, в отличие от заезда в Формуле-2, который состоялся чуть ранее, обошлось без аварий.

Обошлось без аварий, но с одним столкновением, которое в будущем повлияло на обоих участников инцидента. Это Лэнс Стролл и Юки Цунода задели друг друга в повороте. 

В результате этого канадец получил прокол задней левой шины, а на болиде японца образовалась большая дыра. Впоследствии оба гонщика сошли с дистанции.

В период с 11 по 18 круг пилоты сходили на пит-стоп. В группе лидеров дольше всех оставался на трассе Норрис, который помог Пиастри удержать позицию относительно Переса.

А на 20-м круге состоялся момент, который и определил победителя Гран-при.

На прямой старт-финиш Пиастри воспользовался ДРС и на позднем торможении прошел Леклера в первом повороте по внутренней траектории, которую монегаск по какой-то причине не оборонял.

Вполне ожидаемо, Шарль затем пытался вернуть позицию, но безуспешно, так как Оскар даже не давал ему возможности подобраться к себе настолько, чтобы это действительно угрожало его позиции.

Гонщик МакЛарен все никак не мог оторваться от своего преследователя, поэтому неудивительно, что к борьбе за победу присоединился не только Перес, который был не так далеко от Леклера, а еще и Сайнс, отыгравший примерно 7 секунд отставания от мексиканца.

Могло показаться, что сейчас будет борьбу сразу четырех пилотов за первое место, но нет! Внезапно за четыре круга до финиша у Леклера сдала резина - вот настолько он ее убил, преследуя Пиастри. При этом у Шарля шины были свежее, чем у австралийца.

Из-за этого монегаск не то, что не претендовал на победу, он рисковал потерять второе место. Но на протяжении двух кругов он успешно защищался против Переса.

А на 50-м круге он провел настолько удачную оборону, что этим воспользовался Сайнс, пройдя Переса сразу после первого поворота. Кто же знал, что произойдет следом...

На выходе из второго поворота Карлос ехал впереди Чеко практически параллельно правой стене. Сам Серхио оказался максимально близко к заднему левому колесу испанца.

В итоге произошло то, что произошло: Перес зацепил колесо и оба гонщика отправились в левую стену - гонка для обоих была завершена.

Впрочем, по сути, она была завершена для всех: за полтора круга до финиша на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности, под которым Пиастри и добыл свою вторую победу в карьере - в этот раз настоящую, а не тот цирк, который МакЛарен устроил в Венгрии.

К тому же, Оскар был признан гонщиком дня по версии болельщиков.

Неожиданно на подиуме оказался Расселл, которого практически не показывали на протяжении всего заезда. Но что более удивительно, так это то, что Норрис, стартовавший 15-м, финишировал четвертым, сразу перед Ферстаппеном.

На 49-м круге Ландо прошел Макса, за счет чего он сумел отыграть немного очков в личном зачете пилотов.

Стоит отметить классное выступление обоих гонщиков Уильямс: Албон приехал седьмым, а "украинец" Колапинто - восьмым, заработав очки в своей второй гонке Ф1 в карьере.

Нельзя не выделить Оливера Бермана, который заменял в Баку дисквалифицированного Кевина Магнуссена. Юный британец финишировал десятым, заработав очки в обеих гонках в Ф1, при этом выступая за две разные команды.

В Кубке конструкторов произошло то, к чему все и шло - МакЛарен все же обошел Ред Булл. Причем "быкам" сейчас стоит не только смотреть вперед на британцев, но и оглядываться, ведь позади идет Феррари.

Итоговая классификация

Сошли: Юки Цунода (РБ), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Карлос Сайнс (Феррари), Серхио Перес (Ред Булл).

Через неделю Формула-1 посетит Сингапур, после чего "королева автоспорта" вновь уйдет на месячный перерыв.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Азербайджана

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