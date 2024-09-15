Ферстаппен и еще три гонщика избежали наказания после Гран-при Азербайджана
Макс Ферстаппен (Ред Булл), Нико Хюлькенберг (Хаас) и дуэт Альпин Пьер Гасли и Эстебан Окон избежали наказания после Гран-при Азербайджана, сообщает Motorsport.
После того, как гонка завершилась победой пилота МакЛарен Оскара Пиастри, ее итоговая классификация могла претерпеть изменений.
Дело в том, что все четверо нарушили одно и то же правило - они превысили скорость во время режима виртуальной машины безопасности (ВМБ).
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И несмотря на то, что они ускорились уже после финиша, правило продолжало действовать, так как режим ВМБ не прекращался.
Их всех вызвали к стюардам для объяснений своих действий. В итоге они получили лишь предупреждение.
Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал выступление Ред Булл в Баку, отметив неудачное влияние изменений в настройках болида.
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