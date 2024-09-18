Динамо и Ворскла провели по семь замен в матче - УПЛ объяснила причину

В среду, 18 сентября, Динамо в перенесенном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги обыграло Ворсклу.

Киевляне одержали домашнюю победу со счетом 3:1, а обе команды по ходу встречи провели по семь замен.

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Объяснение этой нестандартной ситуации привела Премьер-лига.

"В этой игре впервые в истории Чемпионата УПЛ команды провели по семь (!) замен. В нынешнем сезоне заработало правило, позволяющее провести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста (соперник в таком случае также получает право на параллельную дополнительную замену).

А в этой игре мы увидели замену из-за удара в голову игроку Ворсклы (Лука Гучек в первом тайме), а затем удара в голову игроку Динамо (Брайан Себальос во втором тайме). И оба соперника воспользовались правом дополнительных замен по максимуму", - говорится на официальном сайте УПЛ.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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