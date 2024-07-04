Юниор Феррари подписал многолетний контракт с Хаас

Оливер Берман будет выступать за американскую команду в качестве боевого пилота с 2025 года.

Команда Формулы-1 Хаас на своем официальном сайте объявила о подписании многолетнего контракта с Оливером Берманом.

Воспитанник академии Феррари займет место пилота на стартовой решетке королевских гонок в 2025 году.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧



Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024

"Трудно выразить словами, как много это для меня значит. Сказать вслух, что я буду гонщиком Формулы-1 команды Хаас - я очень горжусь этим. Быть одним из немногих людей, которым удается сделать то, о чем они мечтали в детстве, — это нечто поистине невероятное", - сказал Берман.

"Хочу выразить благодарность за веру в меня и за то, что доверили мне представлять эту команду. Спасибо Феррари, что подготовили меня к этой невероятной возможности со времен Формулы-4".

Напомним, что в этом году Берман дебютировал в Формуле-1, заменив Карлоса Сайнса на этапе в Саудовской Аравии. Тогда юный пилот финишировал на седьмом месте.

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На данный момент 19-летний британец является резервным гонщиком Хаас, участвуя параллельно в Формуле-2 за команду Prema Racing.

Берман одержал свою первую победу в 2024 году в минувшие выходные в Австрии, выиграв спринт. В своем дебютном сезоне-2023, который он завершил на шестом месте личного зачета, Оливер завоевал четыре победы.

Гонщик также выиграл чемпионат Италии Ф4 2021 года и чемпионат ADAC Ф4 2021 года, а также участвовал в чемпионате Формулы-3 в 2022 году.

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