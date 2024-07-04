iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Юниор Феррари подписал многолетний контракт с Хаас

Оливер Берман будет выступать за американскую команду в качестве боевого пилота с 2025 года.
Сегодня, 17:33
Оливер Берман / haasf1team.com
Оливер Берман / haasf1team.com

Команда Формулы-1 Хаас на своем официальном сайте объявила о подписании многолетнего контракта с Оливером Берманом.

Воспитанник академии Феррари займет место пилота на стартовой решетке королевских гонок в 2025 году.

"Трудно выразить словами, как много это для меня значит. Сказать вслух, что я буду гонщиком Формулы-1 команды Хаас - я очень горжусь этим. Быть одним из немногих людей, которым удается сделать то, о чем они мечтали в детстве, — это нечто поистине невероятное", - сказал Берман.

"Хочу выразить благодарность за веру в меня и за то, что доверили мне представлять эту команду. Спасибо Феррари, что подготовили меня к этой невероятной возможности со времен Формулы-4".

Напомним, что в этом году Берман дебютировал в Формуле-1, заменив Карлоса Сайнса на этапе в Саудовской Аравии. Тогда юный пилот финишировал на седьмом месте.

Читай также: Сайнс: Нетерпеливые команды Ф1 не заставят меня принять решение о будущем

На данный момент 19-летний британец является резервным гонщиком Хаас, участвуя параллельно в Формуле-2 за команду Prema Racing.

Берман одержал свою первую победу в 2024 году в минувшие выходные в Австрии, выиграв спринт. В своем дебютном сезоне-2023, который он завершил на шестом месте личного зачета, Оливер завоевал четыре победы.

Гонщик также выиграл чемпионат Италии Ф4 2021 года и чемпионат ADAC Ф4 2021 года, а также участвовал в чемпионате Формулы-3 в 2022 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:55
Ибрагимович выступил с заявлением касаемо будущего лидеров Милана
Теннис19:50
Украинцы на Уимблдоне: Снигур вылетала, Костюк и Свитолина пробились в третий раунд
Теннис19:47
Свитолина обыграла Нимайер и прошла в третий раунд Уимблдона
Формула 119:39
Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии
Европа19:16
Форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Евро-202418:55
Ребров: Украина не показала на Евро-2024 всего своего потенциала
Теннис18:38
Снигур покинула Уимблдон, уступив латвийке во втором раунде
Европа18:22
Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по Рэшфорду
Европа18:19
Арсенал объявил о выкупе голкипера Брентфорда
Украина17:51
Заря объявила о подписании молодого австрийца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK