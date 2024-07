Юниор Феррари подписал многолетний контракт с Хаас

Команда Формулы-1 Хаас на своем официальном сайте объявила о подписании многолетнего контракта с Оливером Берманом.

Воспитанник академии Феррари займет место пилота на стартовой решетке королевских гонок в 2025 году.

