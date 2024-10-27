Левый Берег - Заря 0:2: обзор матча и результат игры 27.10.2024

Луганская команда в гостях справилась с соперником, забив по голу в каждом из таймов.

В воскресенье, 27 октября, Левый Берег принимал на своем поле Зарю в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Младена Бартуловича сумела одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

ФК Левый Берег

Перевес в один мяч Заря смогла обеспечить себе только в компенсированное к первому тайму время благодаря пенальти. После спорного эпизода и чрезвычайно длительной консультации с VAR на предмет контакта Андрея Якимова с Филлипом Будкивским в штрафной киевлян судья все же указал на "точку". Сам Будкивский пенальти реализовал и стал бомбардиром-рекордсменом луганской команды в УПЛ.

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В начале второй половины встречи Заря удвоила преимущество после роскошного дальнего удара метров с 30-ти от Александра Яцыка.

До конца матча хозяева поля пытались, но отквитать хотя бы один мяч им не удалось.

Заря, набрав 15 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Левый Берег с восемью баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Левый Берег - Заря 11-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Заря 0:2

Голы: Будкивский, 45+9 (пен.), Яцык, 51

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 22 - 10

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 10 - 4

Фолы: 14 - 21

Левый Берег: Механив - Астахов, Семенов, Якимив, Шаповал, Сидней - И. Когут (Галас, 71), Спиваков (Приходько, 46), Дедух, Синица (Войцеховский, 85) - Сухоручко (Кобзар, 71).

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Кирюханцев, 46), Эскинья (Мичин, 46), Джордан, Вантух - Башич - Слесар (Тронтель, 84), Волошин (Дришлюк, 67), Яцик, Горбач (Супряга, 66) - Будкивский.

Предупреждения: Синица, Акимов - Эскинья, Кирюханцев, Джордан.

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