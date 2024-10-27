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Будкивский стал лучшим бомбардиром Зари в УПЛ

Нападающему, вернувшемуся летом в луганскую команду, покорился голевой рекорд.
Сегодня, 14:48
Филипп Будкивский / ФК Зоря
Филипп Будкивский / ФК Зоря

В воскресенье, 27 октября, Заря в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги встречается в гостях с Левым Берегом.

Счет в матче в компенсированное к первому тайму время открыл Филипп Будкивский, реализовав пенальти.

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Этот забитый мяч стал для нападающего 27-м в составе Зари, что сделало его лучшим бомбардиром луганской команды в УПЛ.

Для 32-летнего форварда это уже третий период карьеры в Заре. Ранее он защищал цвета луганцев в 2014-2016 года и в 2019 году.

Напомним, что этим летом Будкивский вернулся в Зарю в статусе свободного агента после выступлений за Полесье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Филипп Будковский Украинская Премьер-лига

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