Будковский - автор 800-го гола Зари в чемпионатах Украины
В матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Заря и Ворскла.
Счет в игре был открыт на 45-й минуте, когда после подачи углового Джордан сбросил мяч на Филиппа Будковского, который мощным ударом с близкого расстояния "расстрелял" Павла Исенко.
Видео гола Филиппа Будковского
Этот гол важен для "черно-белых" не только в контексте футбольного матча.
Согласно социальным сетям Зари, результативный удар Будковского стал для луганского коллектива 800-м в рамках высшего украинского дивизиона.
Гол Пилипа Будківського у ворота полтавської «Ворскли» став 800-им м'ячем «Зорі» в чемпіонатах України! Далі буде! pic.twitter.com/WeKpvIHqO2— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 30, 2024
Напомним, что ранее был опубликован список игроков, которых главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал на предстоящие матчи Лиги наций.
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