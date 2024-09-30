Будковский - автор 800-го гола Зари в чемпионатах Украины

Форвард вписал свое имя в историю клуба, оформив юбилейное взятие ворот.

В матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Заря и Ворскла.

Счет в игре был открыт на 45-й минуте, когда после подачи углового Джордан сбросил мяч на Филиппа Будковского, который мощным ударом с близкого расстояния "расстрелял" Павла Исенко.

Видео гола Филиппа Будковского

Этот гол важен для "черно-белых" не только в контексте футбольного матча.

Согласно социальным сетям Зари, результативный удар Будковского стал для луганского коллектива 800-м в рамках высшего украинского дивизиона.

Гол Пилипа Будківського у ворота полтавської «Ворскли» став 800-им м'ячем «Зорі» в чемпіонатах України! Далі буде! pic.twitter.com/WeKpvIHqO2 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 30, 2024

Напомним, что ранее был опубликован список игроков, которых главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал на предстоящие матчи Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!