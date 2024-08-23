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Заря объявила о возвращении опытного нападающего

Филипп Будковский снова будет защищать цвета луганчан.
Сегодня, 17:10
Филипп Будковский / zarya-lugansk.com
Филипп Будковский / zarya-lugansk.com

Луганская Заря объявила о возвращении Филиппа Будковского.

32-летний нападающий вернулся в клуб, в котором успел отыграть ранее несколько сезонов сезона.

Будковский играл за Зарю в сезонах 2013-2016 и в сезонах 2018-2020. За это время нападающий провел 104 поединка во всех турнирах. Забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что последним клубом форварда было Полесье, где он провел 43 матча, в которых отличился 17-ю голами.

Будковский присоединился к Заре в качестве свободного агента, детали его контракта не разглашались.

Ранее также сообщалось, что Бойко вскоре может отправится в Первую лигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Филипп Будковский

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