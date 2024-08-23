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Финалист Лиги Европы может продолжить карьеру в клубе Первой лиги Украины

Денис Бойко в поисках нового клуба.
Сегодня, 10:03
Денис Бойко
Денис Бойко

Украинский голкипер Денис Бойко может продолжить свою карьеру в клубе Первой лиги. Именитый вратарь попал на радары харьковского Металлиста. Об этом пишет Динамомания.

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Ранее была информация об интересе к игроку со стороны Кривбасса, Александрии, Колоса и Карпат, которые, однако, отказались от попытки подписания Дениса из-за его финансовых требований - в новом клубе он хотел получать минимум 150 тысяч долларов за сезон.

Стоит отметить, что сейчас Бойко находится в статусе свободного агента. Последним клубом украинца было житомирское Полесье, с которым Денис простился после завершения прошлого сезона.

Напомним, Бойко - воспитанник киевского Динамо. В свое время защищал ворота днепропетровского Днепра, когда команда Мирона Маркевича выходила в финал Лиги Европы, где уступила испанской Севилье (3:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Бойко ФК Металлист

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