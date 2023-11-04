Экс-вратарь Динамо поблагодарил Луческу за совместную работу

Бывший вратарь Динамо Денис Бойко отреагировал на уход Мирчи Луческу из клуба.

Украинский голкипер посвятил румынскому специалисту Stories в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив его за совместную работу.

"Спасибо, Мистер", - написал Денис.

Напомним, Бойко проработал с Луческу в период с 2020 до 2023 года. Сейчас он выступает за Полесье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!