Экс-вратарь Динамо поблагодарил Луческу за совместную работу
Денис Бойко посвятил румыну Stories.
Бывший вратарь Динамо Денис Бойко отреагировал на уход Мирчи Луческу из клуба.
Украинский голкипер посвятил румынскому специалисту Stories в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив его за совместную работу.
"Спасибо, Мистер", - написал Денис.
Напомним, Бойко проработал с Луческу в период с 2020 до 2023 года. Сейчас он выступает за Полесье.
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