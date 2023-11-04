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Экс-вратарь Динамо поблагодарил Луческу за совместную работу

Денис Бойко посвятил румыну Stories.
Сегодня, 00:58
Денис Бойко
Денис Бойко

Бывший вратарь Динамо Денис Бойко отреагировал на уход Мирчи Луческу из клуба.

Украинский голкипер посвятил румынскому специалисту Stories в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив его за совместную работу.

"Спасибо, Мистер", - написал Денис.

Напомним, Бойко проработал с Луческу в период с 2020 до 2023 года. Сейчас он выступает за Полесье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу Денис Бойко

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