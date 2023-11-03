iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо

Румынский специалист покинет киевский клуб после поражения Шахтеру.
Сегодня, 19:19
Мирча Луческу
Мирча Луческу

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо минимально уступило Шахтеру.

Данный матч стал последним во главе киевлян для Мирчи Луческу. На послематчевой пресс-конференции румын объявил об уходе в отставку.

"Всему приходит конец. Я отдал украинскому футболу 15 лет, матч против Шахтера был для меня последним в киевском Динамо.Я попрощался со своими игроками, с игроками Шахтера.

Спасибо всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец - и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец", - заявил румынский специалист.

Отметим, что после 10 сыгранных матчей Динамо идет на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

Статьи по теме

Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя
Шахтер минимально обыграл Динамо Шахтер минимально обыграл Динамо
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
УПЛ: противостояние Динамо и Шахтера, Полесье - Кривбасс, Днепр-1 - Александрия УПЛ: противостояние Динамо и Шахтера, Полесье - Кривбасс, Днепр-1 - Александрия
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина20:07
Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя
Европа19:58
Ювентус начал переговоры по трансферу хавбека Атлетико
Олимпийские виды19:53
Украинский дзюдоист Ядов добыл бронзу на чемпионате Европы
Украина19:19
Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо
Европа19:08
Ман Сити хочет подписать перспективного хавбека у своего главного конкурента
Другие19:04
СБУ заочно сообщила о подозрении брату Бубки
Украина18:57
Шахтер минимально обыграл Динамо
Европа18:36
УЕФА оштрафовал Барселону на полмиллиона евро за ошибки в отчетности
Европа18:25
Спортдир Ньюкасла - о Тонали: Это был настоящий шок
Европа18:24
Милан хочет арендовать одноклубника Зинченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK