Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо минимально уступило Шахтеру.

Данный матч стал последним во главе киевлян для Мирчи Луческу. На послематчевой пресс-конференции румын объявил об уходе в отставку.

"Всему приходит конец. Я отдал украинскому футболу 15 лет, матч против Шахтера был для меня последним в киевском Динамо.Я попрощался со своими игроками, с игроками Шахтера.

Спасибо всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец - и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец", - заявил румынский специалист.

Отметим, что после 10 сыгранных матчей Динамо идет на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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