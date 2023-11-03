Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо
Румынский специалист покинет киевский клуб после поражения Шахтеру.
В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо минимально уступило Шахтеру.
Данный матч стал последним во главе киевлян для Мирчи Луческу. На послематчевой пресс-конференции румын объявил об уходе в отставку.
"Всему приходит конец. Я отдал украинскому футболу 15 лет, матч против Шахтера был для меня последним в киевском Динамо.Я попрощался со своими игроками, с игроками Шахтера.
Спасибо всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец - и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец", - заявил румынский специалист.
Отметим, что после 10 сыгранных матчей Динамо идет на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Украины.
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