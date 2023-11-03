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Динамо - Шахтер

Следим вместе за украинским Классико.
Сегодня, 16:20
Динамо - Шахтер / fcdynamo.kiev.ua
Динамо - Шахтер / fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 3 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ состоится украинское Классико - Динамо примет дома Шахтер.

Команды уже опубликовали стартовые составы, в которых, в целом, нет никаких сюрпризов. Команды подходят к этому матчу с своей максимально возможной готовностью.

Это станет 71-м поединком между этими командами. Столичный клуб имеет в своем активе 25 побед, и на одну больше имеют "горняки", еще 19 игр завершились в ничью.

Стартовый состав хозяев выглядит следующим образом:

Донецкий Шахтер начнет матч в таком составе:

Напомним, стартовый свисток будет дан в 17:00 по киевскому времени. Следить за матчем Динамо - Шахтер вы можете онлайн на нашем сайте.

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