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Футбол

Экс-голкипер Динамо, Днепра и сборной Украины завершил карьеру

37-летний Денис Бойко объявил о прекращении выступлений.
Сегодня, 09:50
Денис Бойко / Getty Images
Денис Бойко / Getty Images

Бывший вратарь Динамо, Днепра, ряда других клубов, а также сборной Украины Денис Бойко завершил профессиональную карьеру.

О своем решении 37-летний голкипер сообщил у себя в Instagram.

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"The End. Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое ​​имя и моя карьера были бы невозможны без людей, с которыми я играл, работал и общался, начиная с семи лет и по сегодняшний день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу - все эти вещи сделали меня тем, кем я являюсь сегодня!

Извините, если я кого-то обидел или кому-то не нравилось мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться, как все в нашем мире!

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле ради команды и достижения результата, поэтому сегодня у меня есть возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!

Футбол - это моя жизнь! Благодарю за внимание и до встречи! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг (кому как удобнее)", - написал Бойко в Instagram.

Бойко является воспитанником киевского Динамо, за первую команду которого провел 108 матчей. Также за свою карьеру голкипер выступал за киевский ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, Днепр, турецкий Бешикташ и испанскую Малагу. Последним клубом вратаря было Полесье, которое он покинул после завершения прошлого сезона и пребывал в статусе свободного агента.

Вместе с Динамо Бойко становился чемпионом, а также завоевал два Кубка и три Суперкубка Украины. В составе Днепра доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2014/15. С Бешикташем голкипер также выиграл чемпионат Турции.

Бойко за свою карьеру провел семь матчей в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо травмировался сразу после трансфера.

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