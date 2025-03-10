Футболист Динамо получил травму и не сыграет за сборную Украины против Бельгии
Пихаленок должен был сыграть в Лиге наций, но оказался вне заявки.
Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок выбыл на несколько недель.
Как сообщает ТаТоТаке, украинский футболист получил повреждение в последнем матче Динамо против ЛНЗ (2:1).
По этой причине Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии.
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Вместо него был вызвал Виталий Буяльский.
В текущем сезоне Александр провел 21 матч, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Напомним, на ISPORT доступна полная заявка Украины на игру с Бельгией.
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