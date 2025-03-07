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Ребров огласил состав сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций с Бельгией

В основной список игроков попало 25 исполнителей.
Сегодня, 18:25
Украина сыграет с Бельгией / Getty Images
Украина сыграет с Бельгией / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондар (все - Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все - Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба - Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список:

Георгий Бущан (Аль-Шабаб Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток (Остин, США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба - Динамо Киев), Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Первый номинально домашний для Украины поединок за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч будет сыгран 23 марта в бельгийском Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка также запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Бельгия.

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