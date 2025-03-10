Тренер футболистов сборной Украины был уволен

Шенол Гюнеш в пятый раз покинул турецкий клуб.

Турецкий Трабзонспор официально отправил в отставку главного тренера Шенола Гюнеша.

Руководство клуба досрочно разорвало контракт со специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

Трабзонспор занимает в турнирной таблице чемпионата Турции занимает 10 строчку с 32 очками.

Гюнеш начал тренировать турецкий клуб в сентябре 2024 года, это было уже в пятый раз.

В составе Трабзонспор играют два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Даниил Сикан. Также выступает игрок украинской молодежки Арсений Батагов.

Ранее сообщалось, что новичок Шахтера получил дебютный вызов в свою сборную.

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