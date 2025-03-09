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Футбол

Новичок Шахтера получил дебютный вызов в свою сборную

Диего Арройо может сыграть за Боливию в течение мартовского перерыва.
Сегодня, 17:41
Диего Арройо / shakhtar.com
Диего Арройо / shakhtar.com

Новичок Шахтера Диего Арройо получил дебютный вызов в сборную Боливии.

Арройо оказался в заявке на поединки против Уругвая и Перу. Матчи состоятся 21 и 24 марта соответственно.

Игрок прокомментировал свое попадание в национальную команду.

«Я очень счастлив из-за попадания в заявку и горд, что имею возможность представлять свою страну на международной арене. Трансфер в донецкий Шахтер во многом помог моему прогрессу как футболиста, мне очень нравится находиться в этом клубе!», - сказал Арройо.

Отметим, что в заявку сборной Боливии также попал Мигель Терсерос, который был близок к переходу в Динамо.

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