iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трансфер боливийского таланта в Динамо сорвался

Сантос решил изменить условия сделки.
Сегодня, 15:21
Мигелито / Getty Images
Мигелито / Getty Images

Киевское Динамо осталось без усиления атаки.

Как сообщает UOL Esporte, «бело-синие» не смогут подписать вингера Сантоса Мигеля Анхеля Терсероса также известного, как Мигелито. Переход был сорван в последний момент.

Футболист попрощался с партнерами по команде и был готов лететь в Украину, однако, Сантос решил изменить условия сделки, что не устроило киевлян.

Сантос рассматривает продажу Мигелито уже в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо заявило Лучкевича на вторую часть сезона.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

Статьи по теме

Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Лидер Динамо продлил контракт с клубом после слухов об уходе Лидер Динамо продлил контракт с клубом после слухов об уходе
Бразильский клуб намерен выкупить игрока Динамо Бразильский клуб намерен выкупить игрока Динамо
Трансфер легионера в Динамо может сорваться из-за бюрократических причин Трансфер легионера в Динамо может сорваться из-за бюрократических причин

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: этап Кубка мира в Новом Месте продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Биатлон15:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования в Новом Месте
Украина15:21
Трансфер боливийского таланта в Динамо сорвался
Киберспорт14:44
ESL Pro League Season 21: NaVi одержали победу над лучшей китайской командой
Украина14:32
Динамо заявило Лучкевича на вторую часть сезона
Киберспорт14:11
NaVi проиграли Liquid на старте PGL Wallachia Season 3
Бокс14:00
Бокс: расписание боев
Бокс13:58
"Я же чемпион": Соперник Альвареса возмущен планированием для него боя с Кроуфордом
Гимнастика13:25
Чепурный стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
НБА12:55
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк в исполнении Стефона Касла возглавил рейтинг
Бокс12:30
Непобежденный украинец примет участие в Гран-при WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK