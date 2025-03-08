Трансфер боливийского таланта в Динамо сорвался
Сантос решил изменить условия сделки.
Киевское Динамо осталось без усиления атаки.
Как сообщает UOL Esporte, «бело-синие» не смогут подписать вингера Сантоса Мигеля Анхеля Терсероса также известного, как Мигелито. Переход был сорван в последний момент.
Футболист попрощался с партнерами по команде и был готов лететь в Украину, однако, Сантос решил изменить условия сделки, что не устроило киевлян.
Сантос рассматривает продажу Мигелито уже в летнее трансферное окно.
Напомним, ранее стало известно, что Динамо заявило Лучкевича на вторую часть сезона.
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