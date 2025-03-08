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Футбол

Динамо заявило Лучкевича на вторую часть сезона

Новичок "бело-синих" выбрал себе игровой номер в киевской команде.
Сегодня, 14:32
Валерий Лучкевич / ФК Динамо Киев
Валерий Лучкевич / ФК Динамо Киев

Динамо внесло новичка команды защитника Валерия Лучкевича в заявку для участия во второй части сезона в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В составе своей новой команды 29-летний футболист будет выступать под 27-м номером.

Напомним, что недавно Лучкевич подписал краткосрочный контракт с Динамо, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее тренер Динамо назвал ориентировочные сроки восстановления защитника Александра Тымчика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Валерий Лучкевич

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